В Карагандинской области наказали водителей большегрузов

Прокуратура Актогайского района взяла на особый контроль обращения жителей, которые жаловались на передвижение перегруженных большегрузных автомобилей по трассе областного значения, передаёт BaigeNews.kz. Эти перегрузки приводят к разрушению автомобильной дороги, ведущей к областному центру.

Одним из основных факторов разрушения дорог является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением допустимых масс.

Общий вес автотранспорта вместе с грузом не должен превышать следующих значений: трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн; четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; пятиосные – 38 тонн; с шестью и более осями – 44 тонны.

По инициативе прокуратуры района сотрудниками полиции были установлены и задержаны перегруженные большегрузные автомобили. Специалисты ГУ "Инспекция транспортного контроля по Карагандинской области" составили на них административные материалы.

В результате, физические и юридические лица были привлечены к административной ответственности. В течение месяца составлено 5 административных протоколов на общую сумму свыше 2 900 000 тенге, которые были оплачены.

Принятые меры помогут предотвратить преждевременное разрушение и износ автомобильных дорог.

Призываем водителей большегрузов неукоснительно соблюдать правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность.