В Карагандинской области начали взрывать лёд

Фото: gov.kz

На реках Карагандинской области начаты взрывные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 23 марта паводковая обстановка по области стабильная.

"Подтоплений населенных пунктов и переливов на автодорогах не зарегистрировано. Активные паводковые процессы не наблюдаются. По данным космомониторинга 69 процентов территории области покрыто снегом. Продолжаются сбросы с Самаркандского водохранилища объемом 15 кубометров в секунду, при притоке 7,5 кубометров в секунду, с Интумакского водохранилища в объёме 8 кубометров в секунду, приток 16,7 кубометров в секунду. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не производятся, притоки незначительные", — сообщили в ДЧС.

В области завершены работы по очистке 4845 водопропускных труб и 463 мостов. Также в региона продолжают вывозить снег.

"Всего вывезено 2 миллиона 238 тысяч кубометров. Проведена нарезка 135 километров водоотводящих траншей, очищено 185 километров каналов и арыков. В области с 22 марта начаты взрывные работы по дроблению и рыхлению льда на реках. Нарезка и взрывные работы проведены на семи участках в Бухар-Жырауском районе в поселке Ботакара, Мустафина, селах Жастлек, Петровка и городе Темиртау на площади 3390 квадратных метров", — рассказали спасатели.

По информации РГП "Казгидромет" в конце третьей декады марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха, пожтому в департаменте по ЧС рекомендовали населению активно проводить уборку территории от снега, проводить очистку арыков и каналов вблизи жилых домов.