В карагандинской колонии отметили день Нельсона Манделы и пригласили Серика Сапиева
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В честь Международного дня Нельсона Манделы в Учреждении №35 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау, провели культурно-спортивное мероприятие для осужденных. В качестве почетного гостя пригасили олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает BaigeNews.kz.
В своём выступлении перед осужденными Сапиев дал несколько советов и рассказал как можно стать человеком с образцовым поведением, ставить правильные приоритеты, правильно планировать жизнь, налаживать общение с обществом. Он отметил, что несмотря ни на что нужно достигать поставленных целей, ежедневно заниматься спортом, и следить за своим здоровьем.
Фото ДУИС.
В рамках встречи впервые в стенах учреждения прошёл флэш-моб с участием мастера спорта по пауэрлифтингу, тренера по функциональной подготовке Эдуарда Гроссул.
В честь важного дня один из осужденных посещающий секцию прикладного искусства и художественной самодеятельности нарисовал портрет Нельсона Манделы на стене одного из зданий на территории учреждения.
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