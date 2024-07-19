В карагандинской колонии отметили день Нельсона Манделы и пригласили Серика Сапиева

В честь Международного дня Нельсона Манделы в Учреждении №35 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау, провели культурно-спортивное мероприятие для осужденных. В качестве почетного гостя пригасили олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает BaigeNews.kz.

В своём выступлении перед осужденными Сапиев дал несколько советов и рассказал как можно стать человеком с образцовым поведением, ставить правильные приоритеты, правильно планировать жизнь, налаживать общение с обществом. Он отметил, что несмотря ни на что нужно достигать поставленных целей, ежедневно заниматься спортом, и следить за своим здоровьем.

Фото ДУИС.

В рамках встречи впервые в стенах учреждения прошёл флэш-моб с участием мастера спорта по пауэрлифтингу, тренера по функциональной подготовке Эдуарда Гроссул.

В честь важного дня один из осужденных посещающий секцию прикладного искусства и художественной самодеятельности нарисовал портрет Нельсона Манделы на стене одного из зданий на территории учреждения.