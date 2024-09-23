  • 23 Сентября, 01:52
  • BAIGENEWS

Православное кладбище загорелось в Караганде

Сегодня, 01:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
93
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Караганде загорелось православное кладбище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Огонь охватил кресты, оградки. Пожар тушили два пожарных расчёта.

Сообщается, что на территории кладбища много сухой травы и мусора, который жители собирают в кучу после уборки вокруг могил усопших родственников.

Мусор не вывозится ни акиматом города, ни ответственной управляющей компанией, поэтому жители поджигают сухую траву, чтобы не складировать отходы.

Видео: Telegram-канал "Патриот"

Самое читаемое

Наверх