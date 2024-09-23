Православное кладбище загорелось в Караганде
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
93Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Караганде загорелось православное кладбище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Огонь охватил кресты, оградки. Пожар тушили два пожарных расчёта.
Сообщается, что на территории кладбища много сухой травы и мусора, который жители собирают в кучу после уборки вокруг могил усопших родственников.
Мусор не вывозится ни акиматом города, ни ответственной управляющей компанией, поэтому жители поджигают сухую траву, чтобы не складировать отходы.
Видео: Telegram-канал "Патриот"
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