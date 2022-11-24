В Караганде задержаны подозреваемые в похищении гражданина Индии

Фото: polisia.kz

Подозреваемых в похищении гражданина Индии задержали карагандинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и увезли в Астану. В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов США.