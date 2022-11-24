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В Караганде задержаны подозреваемые в похищении гражданина Индии
Подозреваемых в похищении гражданина Индии задержали карагандинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и увезли в Астану. В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов США.
"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и, по подозрению в похищении и вымогательстве, задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет. Ведется досудебное расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и вымогательства", — сообщил заместитель начальника Департамента облати Абиль Абильдин.
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