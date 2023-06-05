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BaigeNews.kz Сегодня, 23:22
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Сегодня, 23:22
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Фото: BaigeNews.kz

В Караганде задержали замначальника отдела полиции

В Караганде задержали заместителя начальника Кировского отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейский подозревается в получении денежных средств в размере 170 тысяч тенге. Факт зарегистрирован, начато досудебное расследование. 

Руководство ДП Карагандинской области совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах", указывается в сообщении. 

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Сегодня, 23:22
74
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