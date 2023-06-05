В Караганде задержали замначальника отдела полиции

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В Караганде задержали заместителя начальника Кировского отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейский подозревается в получении денежных средств в размере 170 тысяч тенге. Факт зарегистрирован, начато досудебное расследование.

Руководство ДП Карагандинской области совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах", указывается в сообщении.