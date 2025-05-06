В Караганде произошёл тревожный инцидент с участием ребёнка, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Telegram-канал Kris_p_astana, днём 4 мая на улице Луначарского 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi сбил 10-летнего пешехода прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительной информации, наезд произошёл около 14:45. Ребёнок получил травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего пока официально не сообщается.

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в полиции Карагандинской области. Назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что в Астане водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе.