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В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет
В Караганде 23-летний водитель намеренно наехал на пешехода, попросившего дать ему закурить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Водитель задержан, его подозревают в покушении на убийство.
21 августа около 22:00 в Кировский отдел полиции Караганды поступило сообщение о том, что на парковке возле одной из торговых точек произошло ДТП с тяжкими последствиями. На место приехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на 30-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
"Изучив запись видеокамеры, установленной на месте происшествия, полицейские пришли к выводу: наезд на потерпевшего совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения. Было видно, как водитель выходит из помещения торговой точки и садится за руль машины. В это время к авто вплотную подходит потерпевший. Транспортное средство трогается с места и сбивает мужчину. Водитель, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, переезжает упавшего и скрывается с места происшествия", — рассказали подробности происшествия в полиции.
Вскоре сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого — 23-летнего жителя города. Он признался в совершённом. Мужчина рассказал, что пострадавшего не знает и впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто.
В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание незнакомцу. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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