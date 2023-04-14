В Караганде в районе дач сбросили канализационные нечистоты

Фото: eKaraganda

В Караганде вновь произошел порыв на канализационном коллекторе №10. В районе Фёдоровских дач был зафиксирован сброс канализационных нечисто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

В ТОО "Караганды Су" прокомментировали ситуацию:

"Продолжаются работы по очистке канализационного коллектора №10 от 145 до 148 колодца. Установлены насосы для перекачки стоков, подготовлены поверхностные байпасные (обводные) линии. Днем, 13 апреля, на одной поверхностной байпасной (обводной) линии разорвало стык. Сразу после возникновения аварийной ситуации, насосы для перекачки сточных вод отключили. Перекачка была остановлена. В течение получаса бригада восстановила целостность поверхностной обводной линии. Работы продолжаются в безаварийном режиме", - сообщили в компании.