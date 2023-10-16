В Караганде в пожаре сгорела женщина

В ночь на 16 октября на пульт Департамента по ЧС Карагандинской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Морозова. На месте огнеборцы обнаружили обгоревшее тело женщины, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщение о пожаре в доме по Морозова поступило в 22.00, ликвидировали его в 22.56, уточняют в пресс-службе ведомства.

"В городе Караганда по улице П. Морозова в частном жилом доме на одного хозяина произошло горение деревянной обрешетки кровли, мебели и домашних вещей на общей площади 70 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело женщины 1969 года рождения. Предварительная причина пожара – открытый источник огня", - делятся в ДЧС области.

По данным ведомства, дома находился также супруг женщины. Мужчина 1964 года рождения в результате пожара получил отравление угарным газом средней степени, однако после осмотра бригадой скорой помощи он отказался от госпитализации.