В Караганде три тысячи человек исполнили гимн Казахстана у подножия флагштока

Карагандинская область вместе со всей страной масштабно отмечает День государственных символов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews. В областном центре у подножия флагштока торжество открыл патриотический форум "Туған жерім – Қазақстаным!" с участием общественности, волонтёров, молодёжи.

На площади три тысячи человек одномоментно исполнили гимн нашей страны. Это событие свидетельствует о единстве и любви к своей Родине.

Состоялся парад флагов. В числе знаменосцев были воспитанники Карагандинской школы "Жас улан" им. Т. Бегельдинова.

"День государственных символов занимает особое место в наших сердцах, ведь символы нашего государства – это не просто атрибуты, это олицетворение нашей истории, культуры и единства. Флаг, герб и гимн Казахстана стали узнаваемыми по всему миру, что вызывает чувство гордости за свою страну. Я рад видеть здесь молодых людей. Наша задача – воспитать у молодёжи чувство патриотизма и гордость за принадлежность к нашей стране, её богатую историю и великих личностей", – выступил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

На форуме вручили благодарственные письма за вклад в развитие патриотического воспитания граждан, профессиональные успехи, активную гражданскую позицию.

Государственный флаг жители размещают на балконах своих квартир. А на улицах раздают флажки и стикеры с государственной символикой. В Актогайском районе состоялось открытие флагштока.