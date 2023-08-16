В Караганде семьи погибших горняков требуют ускорить расследование уголовного дела

В Караганде семьи погибших шахтеров требуют ускорить расследование несчастного случая на шахте имени Ленина компании "Арселор Миттал Темиртау". После трагедии, по их словам, прошло девять месяцев, однако виновные до сих пор не предстали перед судом. Близкие горняков, даже не знают как идет расследование ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

9 месяцев тишины, догадок и боли от несправедливости и потери близких… Почему погибли шахтеры, кто виновен в трагедии? Ответы на эти вопросы до сих пор не дают покоя семьям шахтинских горняков. Трагедия на шахте имени Ленина унесла жизни пяти бурильщиков. Они погибли во время работы в лаве на глубине 800 метров под землей, где произошел выхлоп газа метана, а затем пожар. Яна Кашкей потеряла мужа Армана. 4-летний сын остался без отца.

"Цель у нас чтоб все ответственные лица понесли наказание. Вопрос – почему прошло 9 месяцев, а еще не было ни одного суда. Есть список ответственных лиц, который вынесла правительственная комиссия после расследования своего. В него вошли 32 человека. Но может никто в итоге не останется. Мы знаем, что наказание должны понести 4 человека, а куда делись остальные, мы не знаем. Сейчас не понесли ответственности, ни один", - рассказывает супруга погибшего шахтёра Яна Кашкей.

Как отмечают близкие погибших шахтеров, список подозреваемых сократился в пять раз. Почему - они не знают. Прокуратура деталями расследования не делится, говорит Галина Инкина. Женщина потеряла любимого сына. Денис Инкин работал в дегазации 12 лет и до трагедии делился с матерью опасениями. Женщина рассказывает, что на шахте им. Ленина до 3 ноября уже были тревожные сигналы о выходе газа метана. Буквально за неделю ЧП.

"26 была аварийная ситуация на шахте Ленина, потом после 26-го, после 29-го именно в выработке, где работали бурильщики. Было превышение, но допустимое, но опасно. Нужно останавливать, не бурить двумя станками, вывести ребят, прекратить работу проходчиков и все остальное. Этих работ не было произведено. Мой сын погибал так – он загорелся сначала. Живой горел. Потом пошел от искры газ и взрыв, его просто раскидало. Я хоронила в закрытом гробу, я не видела своего ребенка. Как после этого я могла молчать. Я начала бегать по прокуратурам, по следствиям", - говорит мама погибшего шахтёра Галина Инкина.

"По моему опыту, когда расследование долго ведется, далее все замалчивается. Но будем контролировать со стороны общественности , чтобы данное дело было доведено до логического конца", - считает руководитель карагандинского филиала РОО Рустам Танишпеков.

Сейчас контроль над расследованием дела взяли на себя несколько общественных организаций. Мы сделали запрос в прокуратуру Карагандинской области, чтобы узнать как идет следствие. Ответ в надзорном органе обещали предоставить позже