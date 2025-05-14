В Караганде прошёл необычный экологический забег - плоггинг-акция, в рамках которой участники не только занимались спортом, но и убирали мусор, передаёт BaigeNews.kz. Более 100 активистов, молодых людей и эковолонтёров вышли на берег Фёдоровского водохранилища, чтобы совместить заботу о здоровье и природе.

Забег стал частью республиканской акции "Таза Қазақстан" и прошёл при поддержке акимата города. Участники собрали десятки мешков мусора, очистив популярную зону отдыха и важный элемент городской экосистемы.

"Фёдоровское водохранилище - это не только источник воды, но и важный объект экосистемы города. Сегодня мы совместными усилиями сделали наш город чище, а природу - здоровее", - отметил эковолонтёр Газиз Зулхарнай.

Директор Центра поддержки семьи Якуб Джамалов добавил:

"Этот забег стал отличной возможностью объединить усилия горожан. Забота о природе - наша общая ответственность за будущее".