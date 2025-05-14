  • 14 Мая, 12:45
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В Караганде прошел необычный плоггинг-забег

Забег стал частью республиканской акции "Таза Қазақстан".

Сегодня, 11:59
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акимат Карагандинской области Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде прошёл необычный экологический забег - плоггинг-акция, в рамках которой участники не только занимались спортом, но и убирали мусор, передаёт BaigeNews.kz. Более 100 активистов, молодых людей и эковолонтёров вышли на берег Фёдоровского водохранилища, чтобы совместить заботу о здоровье и природе.

Забег стал частью республиканской акции "Таза Қазақстан" и прошёл при поддержке акимата города. Участники собрали десятки мешков мусора, очистив популярную зону отдыха и важный элемент городской экосистемы.

"Фёдоровское водохранилище - это не только источник воды, но и важный объект экосистемы города. Сегодня мы совместными усилиями сделали наш город чище, а природу - здоровее", - отметил эковолонтёр Газиз Зулхарнай.

Директор Центра поддержки семьи Якуб Джамалов добавил:
"Этот забег стал отличной возможностью объединить усилия горожан. Забота о природе - наша общая ответственность за будущее".

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