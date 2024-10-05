В Караганде продали двух младенцев: судебный процесс обсуждают в Сети

Пользователи социальных сетей обсуждают шокирующую новость о судебном процессе по делу о торговле новорожденными в роддоме Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Патриот", в торговле детьми обвиняются две супружеские пары из Алматы и Караганды, один медик и биологическая мать двоих новорожденных.

"Женщина из глубинки в Карагандинской области родила дочь в пришахтинском роддоме. Но решила избавиться от ребенка, о чем сообщила медсестре. У нее уже есть трое детей и рожать четвертого малыша она не планировала. Медик быстро нашла клиентов - супружескую пару из Астаны. На тот момент они жили в Астане, а на сегодняшний день супруги являются жителями Алматы. Муж и жена забрали дочь. Спустя два года, та же самая женщина из глубинки снова забеременела и приехала в этот же роддом. Дальнейшие события развивались по такому же сценарию — приезжает уже другая супружеская пара и забирает младенца. Об этом двойном факте передачи младенцев приемным родителям узнали правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса "торговля несовершеннолетними", — пишет издание.

Отмечается, что согласно законодательству, усыновления происходят через органы опеки путем подачи соответствующего заявления. Заявление рассматривается комиссией, изучается соответствие потенциальных родителей всем требованиям. Младенцев по закону отдают на усыновление из дома малютки. Но никак не на уровне роддома и медсестры.

Между тем, две супружеские пары считают, что ничего криминального не совершили, поскольку дети проживали в новых семьях в хороших условиях. В настоящее время детей забрали в дом ребенка. Малыши переживают сильнейший стресс, потому что считают приемных матерей родными.

Судебные слушания по делу уже начались. Между тем, пользователи соцсетей резко осудили то, что на время следствия малышей забрали в Дома малютки, а не оставили с приёмными родителями.

"Дети попали в семьи, где они желанны, а не оказались в мусорном баке, как ненужные собачка или котенок. Зачем детям такой стресс?! Зачем ломать жизни семей этих? Неужели нельзя было оставить на время следствия детей в семьях! Дать возможность родителям по закону переоформить документы",— недоумевают пользователи. "Как всегда, сейчас всех накажут, кого-то посадят. А дети останутся в приюте", — предполагают комментаторы.

Ранее в МВД назвали статистику торговли новорожденными в Казахстане. Вице-министр Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане торговля людьми предусматривает ответственность до 18 лет лишения свободы. За торговлю младенцами в республике, по словам Кожаева, уже привлекли к ответственности порядка 16-17 человек.