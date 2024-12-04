В Караганде построят крытый стадион и ледовый комплекс

В Караганде выделили большой земельный участок под будущий спортивный кластер. Строить собираются крытый стадион, универсальную спортивную арену с бассейном, многофункциональный ледовый комплекс. О планах рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев на встрече с жителями, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы выделили 72 гектара земли для строительства спортивного кластера между микрорайоном Голубые пруды и Юго-Востоком. О том, что Караганде нужен новый стадион, говорят давно, я такие вопросы получаю регулярно. Поэтому будем строить крытый стадион, многофункциональный ледовый комплекс, предназначенный для занятия хоккеем, конькобежным спортом, фигурным катанием и другими видами спорта. Ледовая арена будет доступна и для массового посещения жителей. Также построим легкоатлетический манеж, универсальную спортивную арену с бассейном, залами борьбы и бокса. Все объекты будут отвечать международным стандартам, что позволит проводить соревнования соответствующего класса", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Строительство начнётся в следующем году. Это положительно скажется на развитии района и даст стимул спортсменам.