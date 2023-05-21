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Сегодня, 18:41
367
367Фото: скриншот с видео instagram.com/denis_denski
В Караганде полностью сгорела кровля пятиэтажки
Пожар в одной из многоэтажек 11 квартала Караганды оставил жителей без крыши, передаёт BaigeNews.kz.
Видео дома с полыхающей крышей появилось в социальных сетях.
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 21 мая в 14:59 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме загорелся балкон. Огонь перекинулся на деревянную обрешётку кровли дома на общей площади 840 квадратных метров.
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Спасателям пришлось эвакуировать 37 жителей, 10 из которых — дети.
"Пожар ликвидирован в 16:23. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС.
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