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скриншот с видео instagram.com/denis_denski Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41
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Фото: скриншот с видео instagram.com/denis_denski

В Караганде полностью сгорела кровля пятиэтажки

Пожар в одной из многоэтажек 11 квартала Караганды оставил жителей без крыши, передаёт BaigeNews.kz.

Видео дома с полыхающей крышей появилось в социальных сетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Денис Денски (@denis_denski)

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 21 мая в 14:59 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме загорелся балкон. Огонь перекинулся на деревянную обрешётку кровли дома на общей площади 840 квадратных метров.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды Облысы Тжд (@qaragandy_tjd)

Спасателям пришлось эвакуировать 37 жителей, 10 из которых — дети. 

"Пожар ликвидирован в 16:23. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС.

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Сегодня, 18:41
367
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