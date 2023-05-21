В Караганде полностью сгорела кровля пятиэтажки

Фото: скриншот с видео instagram.com/denis_denski

Пожар в одной из многоэтажек 11 квартала Караганды оставил жителей без крыши, передаёт BaigeNews.kz.

Видео дома с полыхающей крышей появилось в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Денски (@denis_denski)

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 21 мая в 14:59 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме загорелся балкон. Огонь перекинулся на деревянную обрешётку кровли дома на общей площади 840 квадратных метров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарағанды Облысы Тжд (@qaragandy_tjd)

Спасателям пришлось эвакуировать 37 жителей, 10 из которых — дети.