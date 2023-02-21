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  • В Караганде похитили деньги, выделенные на капитальный ремонт улиц
В Караганде похитили деньги, выделенные на капитальный ремонт улиц Сегодня, 17:31
196
Сегодня, 17:31
196

В Караганде похитили деньги, выделенные на капитальный ремонт улиц

Прокуратура выявила хищение более двух миллиардов тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц Караганды, передаёт BaigeNews.kz. ​

​"Должностными лицами отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписаны акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств", - сообщили в прокуратуре.

​Начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК - "Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций".

​Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

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#Караганда #дороги #прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:31
196
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