В Сети набирает популярность парень из Караганды по имени Рустем Нурдилдин, который стал настоящей сенсацией в TikTok благодаря своим каверам на песни культовой группы "Кино". Видео с его исполнением песен Виктора Цоя собирают миллионы просмотров и привлекают внимание не только фанатов группы, но и других пользователей соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной популярности Рустема стало не только его музыкальное исполнение, но и поразительное сходство с Виктором Цоем — как внешне, так и по голосу. Пользователи TikTok активно комментируют его видео, замечая, что Нурдилдин буквально "переродился" и звучит, как сам Цой.

"Это как будто голос Цоя", — пишут пользователи, добавляя, что внешность Рустема тоже напоминает легендарного музыканта.

На своей странице в TikTok Рустем выкладывает каверы как в домашнем исполнении, так и те, где он поет в дуэте на улице. Все ролики парня набирают огромное количество лайков и комментариев. Подписчики даже отмечают, что в его исполнении часто звучит такой же характерный тембр, как у Виктора Цоя, что делает его каверы еще более уникальными.