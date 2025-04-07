В Караганде парень стал новым Цоем: видео с каверами взорвали TikTok
Парень из Караганды по имени Рустем Нурдилдин покоряет TikTok своим сходством с Виктором Цоем.
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В Сети набирает популярность парень из Караганды по имени Рустем Нурдилдин, который стал настоящей сенсацией в TikTok благодаря своим каверам на песни культовой группы "Кино". Видео с его исполнением песен Виктора Цоя собирают миллионы просмотров и привлекают внимание не только фанатов группы, но и других пользователей соцсети, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной популярности Рустема стало не только его музыкальное исполнение, но и поразительное сходство с Виктором Цоем — как внешне, так и по голосу. Пользователи TikTok активно комментируют его видео, замечая, что Нурдилдин буквально "переродился" и звучит, как сам Цой.
"Это как будто голос Цоя", — пишут пользователи, добавляя, что внешность Рустема тоже напоминает легендарного музыканта.
На своей странице в TikTok Рустем выкладывает каверы как в домашнем исполнении, так и те, где он поет в дуэте на улице. Все ролики парня набирают огромное количество лайков и комментариев. Подписчики даже отмечают, что в его исполнении часто звучит такой же характерный тембр, как у Виктора Цоя, что делает его каверы еще более уникальными.
"Я буду петь голосами детей", — написал один из пользователей, выражая восхищение, а другой отметил, что "Цой жив", видя в исполнении Рустема дух легендарного исполнителя.
@rustem.nurdildin Соло от Мадиши (ткг:kanalRusika) #nurdildinrustem #группакино #викторцой #цойжив #пачкасигарет #цой ♬ оригинальный звук - Rustem Nurdildin