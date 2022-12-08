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  • В Караганде осудили 20 обнальщиков, которые провели 135 млрд тенге через лжекомпании
пресс-службы КНБ РК Сегодня, 12:59
212
Сегодня, 12:59
212
Фото: пресс-службы КНБ РК

В Караганде осудили 20 обнальщиков, которые провели 135 млрд тенге через лжекомпании

Всех обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор группе обнальщиков из 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В обвинении указывается, что в июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 миллиардов тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 000 контрагентов.

Все 20 фигурантов дела признаны виновными по части 3 статьи 216, части 3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.

"Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении КНБ. 

Видео: пресс-службы КНБ
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#КНБ #мошенничество #уголовное дело #деньги #налоги
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:59
212
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