В Караганде осудили 20 обнальщиков, которые провели 135 млрд тенге через лжекомпании

Фото: пресс-службы КНБ РК

Всех обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор группе обнальщиков из 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В обвинении указывается, что в июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 миллиардов тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 000 контрагентов.

Все 20 фигурантов дела признаны виновными по части 3 статьи 216, части 3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.