В Караганде началось судебное заседание по ЧП на шахте имени Костенко. Трагедия произошла в октябре 2023 года. При взрыве под землёй погибли 46 горняков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Расследование уголовного дела длилось полтора года. На скамье подсудимых 10 человек. Бывший директор угольного предприятия, главный инженер, их заместители, а также начальники участков, и главный механик.

Заседание проходит в спортивном зале следственного изолятора, где содержали подсудимых. Здесь же в качестве пострадавших родственники погибших шахтеров и горняки, которые в тот день получили травмы.

Бывшее руководство шахты Костенко обвиняют по статье "Нарушение правил ведения горных и строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.