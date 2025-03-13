  • 13 Марта, 17:22
  • BAIGENEWS

В Караганде мужчина с опущенными штанами подглядывал в окна школы

Мужчина с психоневрологическими нарушениями задержан за подглядывание в школу.

Сегодня, 15:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
155
Фото: Unsplash

Необычный инцидент произошел в Юго-Восточном районе Караганды, возле школы №81. Местные жители стали свидетелями странного поведения мужчины, который, находясь рядом с учебным заведением, заглядывал в окна, при этом его штаны были спущены, передаёт BaigeNews.kz.

Родители школьников сообщили об этом происшествии руководству учебного заведения. В ответ на тревогу, администрация школы незамедлительно вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина уже скрылся, однако благодаря камерам уличного видеонаблюдения его удалось быстро выследить.

Задержанный оказался 44-летним жителем Караганды, который состоит на психоневрологическом учете. В ходе проверки было установлено, что его поведение связано с психическим состоянием, поэтому после задержания мужчину направили в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.

"В Юго-Восточный отдел полиции Управления полиции города Караганды поступило сообщение о неизвестном мужчине, заглядывавшем в окна школы. Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. В ходе проверки выяснилось, что данный гражданин состоит на психоневрологическом учете. В связи с этим он был направлен в специализированное медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Самое читаемое

Наверх