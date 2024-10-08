В Караганде изъято более 30 кг наркотиков

При координации прокуратуры области Департаментом Комитета национальной безопасности по Карагандинской области в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере задержаны жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В ходе обыска в месте проживания подозреваемых лиц было изъято более 30 килограмм наркотических средств", - говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы ипродолжаются следственные действия по уголовному делу.



Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.