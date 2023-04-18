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auto.mail.ru Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37
100
Фото: auto.mail.ru

В Караганде грабитель отобрал у пенсионера электросамокат

Грабителя, отобравшего у пожилого мужчины электросамокат, задержали полицейские Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Завяление в полицию поступило от 63-летнего жителя города. Он сообщил, что незанкомый мужчина пользуясь физическим превосходством, завладел его электросамокатом. 

"Преступление носило дерзкий характер – факт имел место в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает потерпевший. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге", - говорится в сообдении полиции. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания. 

Злоумышленник пояснил, что планировал продать элкстросамокат. Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК “Грабеж”.

 

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Сегодня, 11:37
100
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