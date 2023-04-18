- Жалобы на приписки в ФСМС: казахстанцы забирают заявления по просьбам врачей 11:48 104
- В Караганде грабитель отобрал у пенсионера электросамокат 11:37 98
- Около трёхсот военнослужащих погибли в Казахстане за три года 11:24 211
- Начался прием заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса "Парыз" 11:05 289
- Павлодарские оперативники "накрыли" оптовый канал продажи "синтетики" 10:56 225
- Лучшего работника и трудовую династию выберут в Казахстане 10:45 252
- Токаев сменил посла в Азербайджане 10:27 416
- Пьяные девушки на Daewoo Matiz пытались уйти от полицейской погони в Уральске 10:22 303
- Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию в первом матче против сборной мира 10:02 702
- Жители Риддера снова замерзают из-за проблем на ТЭЦ 10:02 283
- Вдвое увеличили надбавки за почётное звание народного артиста 09:30 352
- Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области 09:16 355
- 19 апреля Токаев проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития страны 09:05 446
- В Павлодаре спасли тонущую косулю 09:00 291
- В Казахстане выявили более 70 случаев заражения COVID-19 за сутки 08:43 315
- В правительстве решили взяться за трудоустройство молодёжи категории NEET 08:32 338
- Грузовой поезд сбил лошадей в Павлодарской области 07:56 380
- Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи 07:23 579
- Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго" 06:27 393
- Обвиняемого в изнасиловании дочери мужчину оправдали в Мангистау 05:02 900
- Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте 04:28 781
- Шавкат Рахмонов кардинально сменил имидж 03:59 662
- Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс" 02:03 870
- Построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам в Актобе 01:25 429
- Житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину 00:43 729
- Школьников Астаны вернут за парты 17.04.2023 494
- Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане 17.04.2023 504
- 10 дел расследуют по фактам участия казахстанцев в конфликте в Украине 17.04.2023 502
- Старинный пистолет сдал в полицию житель Атырау 17.04.2023 923
- "Читала Абая в оригинале". Как педагог Анастасия Кравченко учит казахстанцев госязыку 17.04.2023 975
- Взрыв в Жанаозене: на месте ЧП завершили разбор завалов 17.04.2023 508
- Школьник пропал в Костанайской области 17.04.2023 554
- 28 килограммов чёрной икры изъяли у пенсионера в Уральске 17.04.2023 588
- В "Казатомпроме" рассказали, за сколько продали долю участия в АО "Каустик" 17.04.2023 609
- Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны в Казахстане до 9 мая 17.04.2023 611
- 15 рейсов задерживают в аэропорту Астаны 17.04.2023 550
- Казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF 17.04.2023 765
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 588
- Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации 17.04.2023 570
- Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане 17.04.2023 614
- Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отменили прокуроры в области Жетысу 17.04.2023 999
- Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana 17.04.2023 684
- Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест 17.04.2023 586
- Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения 17.04.2023 594
- Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы 17.04.2023 725
- 21 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание 17.04.2023 944
- 19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы 17.04.2023 1497
- В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме 17.04.2023 592
- Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы 17.04.2023 589
- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 17.04.2023 609
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 17.04.2023 826
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 17.04.2023 648
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 17.04.2023 611
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 17.04.2023 623
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 17.04.2023 585
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 17.04.2023 811
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 17.04.2023 678
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 17.04.2023 694
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 17.04.2023 647
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 17.04.2023 705
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 17.04.2023 731
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 17.04.2023 697
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 17.04.2023 585
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 17.04.2023 833
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 17.04.2023 683
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 17.04.2023 665
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 17.04.2023 771
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 17.04.2023 1221
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 17.04.2023 578
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 17.04.2023 587
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 17.04.2023 580
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 17.04.2023 602
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 17.04.2023 583
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 17.04.2023 541
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 17.04.2023 742
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 17.04.2023 618
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 17.04.2023 840
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 17.04.2023 649
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 17.04.2023 1644
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 17.04.2023 818
В Караганде грабитель отобрал у пенсионера электросамокат
Грабителя, отобравшего у пожилого мужчины электросамокат, задержали полицейские Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Завяление в полицию поступило от 63-летнего жителя города. Он сообщил, что незанкомый мужчина пользуясь физическим превосходством, завладел его электросамокатом.
"Преступление носило дерзкий характер – факт имел место в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает потерпевший. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге", - говорится в сообдении полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания.
Злоумышленник пояснил, что планировал продать элкстросамокат. Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК “Грабеж”.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1102
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 1374
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4106
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 34938
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1468
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1420
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1635
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3235
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1598
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1687
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2499
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2027
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2099
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2028
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2016
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1978
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1827
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2115
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2011
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2327
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2247
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2023
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2170
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2157
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2595
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1926
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1878
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11184
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2153
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2230
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2042
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2485
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2482
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3421
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2659
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2772
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5709
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3641
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2179
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2344
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2249
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1949
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6853
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1941
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1780
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2362
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2380
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2587
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2084
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2412
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2422
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2917
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8396
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9996
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2444
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2246
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2442
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2287
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4393
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2240
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2352
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3068
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2489
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2248
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2350
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27696
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3546
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2568
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2628
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2218
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2899
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14125
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20139
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2703
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2531
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16294
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2959
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2811
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13702
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2268
-
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 587
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 889
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1635
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1696
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1841
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2439
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1896
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1666
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1977
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3099
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2000
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2067
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1922
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2097
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1966
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1788
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2099
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1951
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1970
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1974
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2178
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1862
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2473
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1919
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2110
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2597
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2111
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1866
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2204
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2142
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2117
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2212
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2457
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2505
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2358
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2152
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2407
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2114
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2721
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2360
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2286
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2091
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2358
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2619
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2649
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2098
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1958
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2764
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2308
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2217
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2495
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4156
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2831
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2241
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2272
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2303
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2152
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2321
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2380
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2366
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2301
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2016
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2418
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2375
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2501
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3083
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2643
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2582
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2777
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3645
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2445
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2814
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2947
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3089
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2787
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3786
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3644
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3482
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3431
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3569