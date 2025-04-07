В Караганде полицейские обнаружили четырехлетнего мальчика, который гулял без присмотра на одной из улиц спального района, пока его мать находилась в алкогольном опьянении, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент был зафиксирован, когда обеспокоенные прохожие заметили ребенка, бродящего в одиночестве, и сообщили в полицию. Вскоре сотрудники Юго-Восточного отдела полиции установили личности родителей малыша. Как выяснилось, в семье воспитываются два других маленьких ребенка: четырех и двух лет.

После разговора с родителями, их направили на медицинское освидетельствование, а детей в целях безопасности поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних. Родители привлечены к административной ответственности, а материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акиме города Караганды.

По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, данный инцидент стал поводом для дополнительной работы с семьей и проверки условий, в которых проживают дети.