В Караганде четырехлетний ребенок гулял в одиночку, пока мать была пьяна
Родители привлечены к ответственности.
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В Караганде полицейские обнаружили четырехлетнего мальчика, который гулял без присмотра на одной из улиц спального района, пока его мать находилась в алкогольном опьянении, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент был зафиксирован, когда обеспокоенные прохожие заметили ребенка, бродящего в одиночестве, и сообщили в полицию. Вскоре сотрудники Юго-Восточного отдела полиции установили личности родителей малыша. Как выяснилось, в семье воспитываются два других маленьких ребенка: четырех и двух лет.
После разговора с родителями, их направили на медицинское освидетельствование, а детей в целях безопасности поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних. Родители привлечены к административной ответственности, а материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акиме города Караганды.
По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, данный инцидент стал поводом для дополнительной работы с семьей и проверки условий, в которых проживают дети.
Ранее мы писали о том, что 6 апреля 2025 года в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов о том, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок, азиатской внешности. Позже нашли его родителей. Как оказалось, мальчик воспитывается в семье, в которой помимо него еще семь детей. Мать ребенка не заметила его пропажи.