В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники

Орденом "Барыс" І степени отмечены заместитель Председателя Мажилиса Парламента А.Рау, артист Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Р.Баглановой Н.Онербай, ветераны труда К.Джакупов, О.Озганбаев, В.Редкокашин, С.Шакрат, а также руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы В.Локшин;орденом "Барыс" IІ степени – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Н.Онжанов, ветеран труда Ж.Шарипов;орденом "Барыс" IІI степени – заместитель Премьер-министра Т.Дуйсенова, чемпионка мира по шахматам Б.Асаубаева, аким Кызылординской области Н.Налибаев, председатель Общественного совета города Тараза С.Сейдазимов.



Ордена "Парасат" удостоен ряд известных ученых, деятелей культуры, образования, представителей производственной сферы:

В их числе председатель Совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" города Алматы З.Аманжолова, директор ТОО "Арғымақ" Шиелийского района Кызылординской области О.Байдилда, генеральный директор РОО "Казахстанское авторское право" Б.Есеналиев, профессор Казахского национального университета искусств Х.Калиламбекова, актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С.Сейфуллина К.Кемалов, генеральный директор Института литературы и искусства имени М.Ауэзова К.Матыжанов, аким Туркестанской области Д.Сатыбалды, главный редактор литературно-художественного журнала "Мағжан" Ж.Сулейменов, аким города Шымкента Г.Сыздыкбеков, актриса Казахского национального драматического театра имени М.Ауэзова Д.Темирсултанова.

За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орден "Ел бірлігі" вручен члену Ассамблеи народа Казахстана С.Героеву, председателю РОО "Ассоциация "Барбанг" курдов" А.Алиеву, председателю ОЮЛ "Ассоциация "Мицва" А.Барону, соучредителю ТОО "Динар-Электромаш" С.Вишняку.