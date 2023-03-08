В канун 8 марта коронавирусом заразились 83 казахстанца

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"Минздрав" опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, на кануне праздника положительные ПЦР-тесты получили 83 казахстанца: 79 заболели с симптомами и четверо без симптомов.

По состоянию на 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 712 человек, из них в стационарах находится 135 пациентов и 1 577 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии четверо пациентов, двое — в состоянии крайней степени тяжести.