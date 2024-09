В Канаде скончался казахстанский композитор Адиль Бестыбаев

В Канаде в возрасте 65 лет ушёл из жизни казахстанский композитор Адиль Бестыбаев. Об этом на своей странице в Facеbook написал журналист Алмат Азади, передаёт BaigeNews.kz.

"Скорбная весть пришла из Канады. Умер наш друг и брат Адиль. Эх Адиль, я так и не дождался от тебя диска Bee Gees, который ты мне приготовил и ждал оказии, чтобы передать. Теперь мы с тобой не напишем, как прежде в 80-е и 90-е, песен (...) Прощай, брат. Ты достойно жил и творил. Твое наследие с нами", — говорится в прощальном посте.

Адиль Бестыбаев родился 15 августа 1959 года в Алматы. Его имя вошло в первую десятку репертуарных имен мира духовой музыки. Работал в жанрах симфонической, духовой, камерно-инструментальной, театральной музыки и музыки для кино, играл во многих алматинских группах — Дос-Мукасан, Аркас и других.

Его сочинения для духового оркестра с 1995 года попадают в широко известные в мире рейтинги духовой музыки (Bandworld, США). Издаётся в Австрии, Германии, Франции. Произведения исполняются в США, Швейцарии, Испании, Франции, Австрии, Италии, Голландии, Швеции, России, на Тайване. Создатель яркого образного стиля.

На основе современной композиторской техники осуществил синтез европейских средств выразительности с жанрами и формами казахской традиционной музыки, а также элементами джаза и рока. Известно, что Адиль Бестыбаев работал над протоказахской скифской темой, которая находит воплощение на уровне образного содержания, интонаций, ритма, тембров.

Оркестровые сочинения Бестыбаева неоднократно исполнялись в рамках Международного музыкального фестиваля "Концерты на Родине". Также он написал ряд произведений для духового оркестра, которые были изданы в Австрии. Особо известные произведения: "Голос Азии" (Voice of Asia), "Сoncert on the monogramm B.Es.T", "Great Moghul", симфония "Idee Fixe", Музыка для флейты, ударной установки и струнного оркестра "Ниагара", Фантазия на тему Жаяу Мусы "Ак сиса", Вариации для фортепиано на тему казахской народной песни "Камажай" и другие.

Последние крупные произведения — балет "Байтерек" (премьера — декабрь 2010, Астана), симфония "Жертвоприношение Тенгри" (Алматы, Астана, 2009).

Музыка Бестыбаева занимает почетное место в музыкальной культуре Казахстана, неизменно занимая передовые позиции на международных фестивалях, концертах, программах международных и республиканских конкурсов и фестивалей исполнителей музыки. Так, известный марш "Азия дауысы" после первого исполнения в 1990 году в США стал своего рода визитной карточкой Государственного духового оркестра Казахстана.