В Канаде полыхают лесные пожары: даже Нью-Йорк и Вашингтон накрыло оранжевым смогом

Число и интенсивность лесных пожаров в Канаде обещает побить все рекорды. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сейчас в Канаде полыхают 414 лесных пожаров, 239 из них вышли из-под контроля. Более 20 тысяч человек уже эвакуированы из своих домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Только в Квебеке насчитывается более 150 очагов активного возгорания, при том, что у местных пожарных есть возможность тушить одновременно не более 40 пожаров. Леса горят на площади в 3,3 миллиона гектаров в Британской Колумбии, Альберте, Онтарио, Новой Шотландии и на Северо-Западных территориях.

Отмечается, что лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде. Но их масштабы в этом году необычны, частично они вызваны более сухой погодой и тёплыми температурами. Если пожары продолжат распространяться с такой скоростью, федеральные чиновники предсказывают, что 2023 год станет годом худших пожаров в Канаде за всю историю наблюдений с точки зрения размера выгоревшей площади.

Из-за этих пожаров смог повис и в американских городах - Нью-Йорке, Вашингтоне и других. Америка отправляет своему северному соседу экстренную помощь. Тысячи канадцев вынуждены были эвакуироваться из-за близких пожаров, а о потенциальной опасности, связанной с задымлением воздуха, были предупреждены десятки миллионов людей по всей Северной Америке.

Над многими городами Канады и США, в том числе над Торонто, Оттавой, Нью-Йорком и Вашингтоном, небо окрасилось в тускло-оранжевый цвет. Власти Оттавы называют загрязнение воздуха от пожаров крайне опасным для здоровья людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.

В Нью-Йорке и Вашингтоне была приостановлена работа государственных школ, а мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что ситуация может ухудшиться, и призвал население без необходимости не покидать дома. Адамс заявил, что ньюйоркцы никогда не переживали ничего подобного и назвал ситуацию беспрецедентной.