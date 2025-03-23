Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля. Он заявил, что стране необходим "сильный и позитивный мандат" на фоне торговой войны с США и угроз аннексии со стороны президента Дональда Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, однако премьер-министр имеет право назначить голосование раньше. Многие ожидали, что Карни воспользуется этой возможностью вскоре после прихода к власти. Либеральная партия, находящаяся у власти с 2015 года, за это время потеряла часть популярности. Однако жёсткая политика Трампа вызвала патриотический подъём среди канадцев, что позволило либералам сократить разрыв с оппозиционной Консервативной партией Поля Полиевра, согласно последним опросам.

Марк Карни возглавил правительство 6 января, сменив Джастина Трюдо, который подал в отставку с поста лидера Либеральной партии.

В Канаде действует парламентская система, и премьер-министром становится лидер партии, имеющей большинство в Палате общин. После ухода Трюдо внутри Либеральной партии прошли выборы нового лидера, где победу одержал Карни. Несмотря на критику со стороны сторонников администрации Трампа, процедура полностью соответствует канадскому законодательству.

Выборы могут быть назначены досрочно в случае вотума недоверия правительству или если премьер-министр обращается к генерал-губернатору с просьбой о роспуске парламента. Карни воспользовался вторым вариантом, и генерал-губернатор Канады утвердил его решение.