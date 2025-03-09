В Канаде в воскресенье пройдет закрытое голосование членов правящей Либеральной партии, чтобы избрать кандидатуру для выборов нового премьер-министра после отставки Джастина Трюдо, пишет The Canadian Press.

Как сообщает издание, это ознаменует конец десятилетнего правления Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Он официально уйдет в отставку в ближайшие дни. Трюдо заявил, что обсудит с новым лидером точную дату своего ухода.

Сначала Трюдо должен официально подать в отставку. Он встретится с генерал-губернатором Мэри Саймон, которая по его совету пригласит нового лидера либералов сформировать правительство. Это может произойти сразу или занять несколько дней или недель.

Новый лидер должен будет назначить кабинет министров и установить дату их приведения к присяге. Кабинет Трюдо состоит из 37 членов, некоторые из которых могут остаться, а другие будут заменены новыми лицами из либеральной фракции.

Также необходимо будет быстро назначить сотрудников офиса премьер-министра и ключевых советников. Новые сотрудники должны получить допуски к секретной информации и пройти инструктаж.

Министры, такие как министр финансов Доминик Леблан, министр иностранных дел Мелани Жоли, министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань и министр общественной безопасности Дэвид Макгинти, играли ключевую роль в убеждении президента США Дональда Трампа, что тарифы — это плохая идея. Новый лидер должен решить, стоит ли оставлять этих ключевых игроков на своих постах.

Когда Трюдо объявил о своих планах уйти в отставку в январе, он приостановил работу парламента до 24 марта. Возвращение в Палату общин для произнесения тронной речи и решения вопросов снабжения означало бы, что новое либеральное правительство сразу столкнется с голосованием о доверии.

Консерваторы хотят, чтобы либералы возобновили работу парламента для обсуждения ответа на тарифы Трампа. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что проведение выборов сейчас — это "единственный ответственный курс действий". Однако Новые демократы готовы сотрудничать с либералами в ограниченной мере.

Выборы могут быть объявлены до 24 марта. Это означает, что все партии должны будут выдвинуть кандидатов в 343 округах. Кампания продлится от 37 до 51 дня, а голосование состоится в понедельник.

Последний раз передача власти между премьер-министрами одной партии происходила в 2003 году, когда Пол Мартин выиграл гонку за лидерство в Либеральной партии. Переход между бывшим премьер-министром-консерватором Стивеном Харпером и Трюдо занял 16 календарных дней.