В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Сегодня, 09:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
116Фото: Кубань 24
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в американском штате Калифорния, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР 24".
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 22 км северо-восточнее города Барстоу. Глубина залегания очага составила порядка 8 км. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
Самое читаемое
- "Пытались затолкать камыш": пятилетнюю девочку изнасиловали школьники в Костанае
- Итоги выступлений казахстанцев во второй день Олимпиады-2024
- Семья из Атырау на авто доехала до Парижа, чтобы увидеть Олимпиаду
- Олимпиада-2024: Казахстан занимает седьмое место в общем медальном зачёте
- Пожар ликвидирован в многоэтажке в Алматы