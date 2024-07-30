  • 30 Июля, 10:45
  • BAIGENEWS

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сегодня, 09:57
АВТОР
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Кубань 24 Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Фото: Кубань 24

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в американском штате Калифорния, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР 24".

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 22 км северо-восточнее города Барстоу. Глубина залегания очага составила порядка 8 км. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

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