Пожар произошел на электростанции города Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC7 News.

"Пожарные выехали в четверг на место пожара на электростанции Мосс-Лендинга, а власти предупредили жителей близлежащих районов о необходимости закрыть окна и двери, а также отключить системы кондиционирования воздуха", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в восьми районах округа Монтерей была объявлена эвакуация, а несколько шоссе были закрыты.