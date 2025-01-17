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Пожар произошел на электростанции в Калифорнии

Сегодня, 15:19
АВТОР
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ABC7 News Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: ABC7 News

Пожар произошел на электростанции города Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC7 News.

"Пожарные выехали в четверг на место пожара на электростанции Мосс-Лендинга, а власти предупредили жителей близлежащих районов о необходимости закрыть окна и двери, а также отключить системы кондиционирования воздуха", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в восьми районах округа Монтерей была объявлена эвакуация, а несколько шоссе были закрыты.

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