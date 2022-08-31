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"В какой стране живёте, той и служите". Как кореянка выучила казахский и преподаёт его детям
Сабина Пак уже привыкла к тому, что окружающие удивлённо реагируют на её речь. Сабина родилась в корейско-казахской семье и свободно владеет государственным языком. Молодая девушка работает преподавателем казахского языка и литературы. Корреспонденту BaigeNews.kz она рассказала, как выучила казахский язык и почему решила преподавать его другим.
- Сабина, расскажите, пожалуйста, откуда вы родом и где выросли?
- Я родилась в селе Кызылкум Макрааральского района Туркенстанской области. Нас в семье пятеро, у меня есть сестра и три брата. Папа мой - кореец, а мама - казашка. В детстве в моём окружении были в основном казахи. Родители меня отдали в казахскую школу. Дома всегда разговаривали на двух языках - русском и казахском. А с друзьями я разговаривала всегда на казахском. В свободное время люблю читать книги, а ещё пишу стихи.
- Почему выбрали профессию учителя казахского языка?
- Отучилась на учительницу казахского языка и литературы в Шымкенте, в этом году окончила университет. Выбрала я свою специальность не просто так, с детства мечтала быть педагогом. Любовь к казахскому языку привил мой брат Тимур, он участвовал на разных соревнованиях. Вместе готовились к его соревнованиям, учили и читали с ним стихи Абая. Важную роль в изучении казахского языка сыграла моя мама, она казашка и, можно сказать, моё первое слово было на казахском. Многие кстати удивляются: "Вы же кореянка, как вы свободно разговариваете на казахском?". Я всегда отвечала: "Удивляться нечему". Потому что бабушка с маминой стороны всегда говорила: "В какой стране живёте, той и служите". Таким образом и началась моя любовь к казахскому языку и моей специальности. К тому же я всегда любила развивать и обучать детей. А главная причина, по которой я выбрала свою профессию - большинство детей сейчас изучают иностранные языки и забывают о родном, а казахский язык - он святой.
- Почему перебрались на север Казахстана?
- После окончания университета меня пригласили на работу в Костанай. Сейчас в Костанае готовлю старшеклассников к ЕНТ, а учеников средних классов - на поступление в "Білім-Инновация" лицей.
- Труднее ли на севере страны учить казахский язык или это стереотип?
- В Костанае сложнее обучать казахскому языку, но сейчас привыкла к своей работе. И детям было сложно изучать казахский, но сейчас школьники уже потихоньку начинают овладевать языком. С ними я всегда разговариваю на казахском, чтобы им было легче учиться. Разговариваю со школьниками на русском языке только в том случае, если они не понимают что-то. Живу в Костанае сейчас около месяца, люди тут скромные, а город чистый. Уже привыкла.
- А корейским языком свободно владеете и посещали ли вы когда-нибудь Корею?
- Корейскому языку нас обучила моя бабушка с папиной стороны. Владею им, но не так свободно, потому что язык очень сильно меняется. Знаю песню на корейском. Сама в Корее никогда не была. Но родственники отца там живут. Они приглашают нас в гости, задумываюсь над тем, чтобы поехать посмотреть страну. Оставаться в Корее не собираюсь, потому что слишком сильно люблю Казахстан. Сама сейчас хорошо знаю казахский, русский и английский языки.
- Расскажите, как ваши родители создали интернациональную семью?
- Моя мама из Шардары, а папа - из Жетысая. Папа в своё время работал в Шардаре полицейским, а мама - в кондитерской. Таким образом они встретились, познакомились в Шардаре и влюбились. По словам мамы, сначала её семья была против того, чтобы она выходила замуж на корейца. По рассказам родителей, было много ссор в семье и сложно было им создать семью. Однако мой отец попросил брата моей мамы поговорить с их отцом. После этого разговора мои родители создали семью.
- Какие традиции соблюдаете в семье? Какую еду предпочитаете готовить?
- Никаких ограничений у нас в семье нет, всегда совмещаем кухню двух национальностей. Дома мама готовит бешбармак, манты, пигоди или же кукси. Моя семья ещё любит корейские салаты.
Мы соблюдаем и казахские, и корейские традиции. Мама всегда ответственно подходит ко всем традициям. Например, мы младшему брату делали сундет той, тусаукесер той. А жене моего брата делали беташар. Детям моего брата мы проводили "асянди" - это как мушел жас у казахов. Асянди - это первое день рождение корейского ребёнка. Это торжество проводится с большим количеством приглашённых гостей.
- Сабина, какие у вас планы на будущее?
- Планирую поступить на магистратуру по своей специальности. Хочу стать асом в своей профессии и делиться знаниями с детьми. Буду также жить и работать в Казахстане, хочу внести вклад в развитие своей страны.
Фото из личного архива Сабины Пак
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