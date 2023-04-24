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  • В каком регионе потратят больше всего на каждого жителя в 2023 году
inform.kz Вчера, 13:59
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Вчера, 13:59
723
Фото: inform.kz

В каком регионе потратят больше всего на каждого жителя в 2023 году

В бюджете Атырауской области больше всего затрат на одного жителя региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен".

Согласно решениям маслихатов областей/городов республиканского значения на 2023 год наибольшие объемы затрат предусмотрены в
Алматы. Так, согласно бюджету города Алматы на текущий год общий объем затрат составляет 1 251 миллиарда тенге. Лидерами также являются Туркестанская область (1 152 миллиарда тенге) и г. Астана (749 миллиарда тенге). Самый низкий показатель отмечается в области Улытау 
(113 миллиарда тенге).

Тем не менее в разрезе подушевых затрат, предусмотренными региональными бюджетами, лидерами является Атырауской область (729 тысячи тенге на жителя региона), Северо-Казахстанская область (651 тысячи тенге) и Акмолинская область (623 тысячи тенге).

Антилидерами же являются Мангистауская (410 тысячи тенге) и Карагандинская (407 тысячи тенге) области.

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Вчера, 13:59
723
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