В Казахстане, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, наблюдается положительная динамика снижения грабежей на - 23,7% - с 1 956 до 1 492 (за 11 месяцев т.г.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наибольшее снижение грабежей установлено в Карагандинской (-43%) и Костанайской (-39,6%) областях.



Больше всего грабежей зарегистрировано в г.г. Алматы и Астана (423/122), меньше всего в области Улытау и Северо-Казахстанской области (18/23).

Напомним, ранее сообщалось, что стоит за подростковой преступностью в Казахстане.