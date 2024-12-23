В каком городе Казахстана больше всего грабят
Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК.
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
221Фото: vladimir.sledcom.ru
В Казахстане, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, наблюдается положительная динамика снижения грабежей на - 23,7% - с 1 956 до 1 492 (за 11 месяцев т.г.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наибольшее снижение грабежей установлено в Карагандинской (-43%) и Костанайской (-39,6%) областях.
Больше всего грабежей зарегистрировано в г.г. Алматы и Астана (423/122), меньше всего в области Улытау и Северо-Казахстанской области (18/23).
Напомним, ранее сообщалось, что стоит за подростковой преступностью в Казахстане.
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