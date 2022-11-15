В каком из регионов Казахстана самый дешёвый чай

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Национальное бюро статистики выяснило, в каком из регионов Казахстана продают самый дешёвый чай, передаёт BaigeNews.kz.

В октябре чёрный чай в среднем по Казахстану торговался по 4434 тенге за килограмм. По сравнению с октябрём прошлого года горячий напиток подорожал на 18,3 процента.

Дороже всего чай покупали в розничных точках продаж Астаны – 4725 тенге за кило. Также высокие цены отмечены в Кызылорде (4 638 тенге), Шымкенте (4 626 тенге), Алматы (4 597 тенге) и Актау (4 466 тенге).

Дешевле всего чай обходится жителям Жезказгана – 3 943 тенге за килограмм.

В остальных городах средняя цена варьируется от четырёх тысяч до 4,5 тысячи тенге.

За пачку чая (250 граммов) казахстанцы в среднем отдают 1 108 тенге. В месяц жители республики потребляют по 127 граммов чая.

Казахстан импортирует чёрный чай в основном из Китая, Индии, Ирана, Шри-Ланки, Пакистана, Турции, Вьетнама, Кении и Уганды.