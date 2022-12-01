В каком из регионов Казахстана самая высокая инфляция

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Бюро национальной статистики составило рейтинг регионов по показателю инфляции. В ноябре наиболее сильное повышение общего уровня цен на продукты и услуги произошло в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Cамая высокая месячная инфляция в разрезе регионов в ноябре наблюдалась в Акмолинской области – два процента (республиканский уровень – 1,4 процента), самая низкая - в Костанайской области – один процент (ниже республиканского показателя на 0,4 процентных пункта)", - уточили в бюро.

В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали за месяц в области Улытау – на 2,4 процента, значение ниже республиканского уровня в Мангистауской области – один процент.



Больше всего непродовольственные товары в ноябре подорожали в Акмолинская области – на 2,4 процента. А наибольший рост по платным услугам показала Мангистауская область – 2,1 процента. Добавим, что платные услуги подешевели в Костанайской области (на 0,3 процента) и Алматы (на 0,1 процент).

Среди продовольственных товаров хлебобулочные изделия и крупы больше всего подорожали в Шымкенте и Жамбылской области – по 2,2 процента в каждой, мясо и мясопродукты в СКО – на 2,5 проента, масла и жиры в области Улытау – на три процента, фрукты и овощи в Астане – на 7,7 процента.