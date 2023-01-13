В каком из городов Казахстана дешевле сходить в кино

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Сколько стоят билеты в кино в городах Казахстана, выяснили накануне выходных специалисты Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.



Средняя цена билета в кинотеатр в городах РК в декабре 2022 года составила 1860 тенге.



"Дороже всего посещение кинотеатра обходится жителям Атырау – 2 683 тенге. На втором месте Шымкент – 2637, третий дорогой город – Туркестан, здесь средняя цена на билет - 2598 тенге", - говорится в обзоре.



Высокие цены зафиксированы также в Актобе, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Там билет на просмотр фильма стоил от 1900 до 2500 тенге. В остальных регионах цена варьируется от 1 350 до 1 850 тенге.

Самая низкая стоимость билета в Таразе. Здесь киноманы платят за сеанс в среднем 1 321 тенге.