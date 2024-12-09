В Казахстане, по информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наблюдается снижение краж на 28,1% - с 40 458 до 29 089 (за 11 месяцев т.г.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Больше всего краж зарегистрировано в г.г. Алматы и Астана (6 675/3 727), меньше всего в Мангистауской области и в области Улытау (396/298)", - сообщили в Генпрокуратуре.

На 31,2% снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919). При этом больше всего крадут телефоны в Алматы – 1 989 и в Астане – 669, меньше всего в области Улытау – 54.

Кроме того, наблюдается снижение по кражам автотранспорта на -46,1% с 256 до 138.

"Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на -33,7% с 3 398 до 2 252. Также наблюдается тенденция снижение скотокрадств на -30,3% с 1432 до 998. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области – 194, в области Абай – 126, Туркестанской области – 114 и области Жетісу – 97", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее было названо самое популярное "женское" и "мужское" преступление в Казахстане.