В каком городе Казахстана тепловики получают самую низкую зарплату?

Фото: Альбина Халел

Жалованье тепловиков Семея в полтора раза меньше средней зарплаты по области Абай и является самой низкой в этой сфере по стране. Причина — низкий тариф на теплоэнергию и нерентабельность теплоисточников города. Об этом руководители теплового хозяйства Семея рассказали во время визита в город комиссии по инспекции деятельности теплоисточников, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Альбина Халел

"У нас не хватает кадров, идёт большой отток сотрудников. Узкие специалисты, киповцы, хотят уехать в Атырау, поскольку там больше платят, мы удерживаем их, как можем. Зарплата напрямую зависит от тарифа, который нам разрешили поднять лишь на 28%", — доложил руководитель ГКП "Теплокоммунэнерго" Семея Серик Туленбергенов заместителю руководителя Администрации Президента РК Тимуру Сулейменову.

На днях Сулейменов проинспектировал теплоисточники Семея в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по проверке центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Средняя зарплата тепловиков Семея — 169 тысяч тенге. Средняя зарплата по области Абай — 242 тысячи тенге. Низкая оплата тяжёлого и социально-значимого труда разбивает карьерные амбиции и становится причиной оттока ценных кадров в другие регионы Казахстана или смены профессии.



Фото: Альбина Халел

Администрация Президента пообещала взять на контроль вопрос заработной платы сотрудников главного теплоснабжающего предприятия Семея — ГКП "Теплокоммунэнерго", которое на сегодня работает себе в убыток и имеет трёхмиллиардную кредиторскую задолженность.

Фото: Альбина Халел

В коммунальном предприятии работает 1467 человек, хотя по штатному расписанию предусмотрено 1964 единицы. Дефицит кадров составляет 497 человек. За этот год сотрудникам подняли зарплату дважды — сначала на 10 процентов, а затем на 15. В итоге их содержание обходится в среднем в 169 тысяч тенге. При этом остаётся самым скромным по сравнению с другими городами.

"Причина низкой зарплаты на нашем предприятии, а она самая низкая среди других городов Казахстана, это убыточные тарифы за теплоэнергию и большой штат сотрудников, — пояснил заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по общим вопросам Аржан Кельменбаев. – Сейчас у нас работает 1467 человек, в то время как в Усть-Каменогосрке на двух ТЭЦ около 500 человек. Дело в том, что у нас по городу разбросаны малые котельные и десятки ЦТП. В летний сезон на предприятии задействовано 1270 человек, которые занимаются ремонтом".

Решить проблему можно повышением тарифа, уверяют в администрации тепловой компании. Нынешний тариф — 6720 тенге. В случае, если его повысят до 7 620 тенге, "Теплокоммунэнерго" будет работать без долгов, "в ноль". Но мораторий на повышение действует пять лет.

Фото: Альбина Халел

В прошлом году антимонопольщики урезали аппетиты семейских тепловиков более чем в два раза — тариф подняли на 28 процентов, вместо желаемых 68.