В каком банке хранятся большинство депозитов казахстанцев

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К 1 декабря 2022 года вклады физических лиц в РК составляли 15,7 триллиона тенге. Это на 566 миллиардов тенге больше, чем месяцем ранее, и сразу на 2,8 триллиона больше, чем год назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.



Так, лидером по годовому росту вкладов населения оказался Kaspi Bank: к 1 декабря розничный портфель вкладов в банке составлял 3,4 триллиона тенге - на 895,2 миллиарда тенге больше, чем годом ранее. На втором месте Halyk Bank: плюс 806 миллиардов тенге за год, до почти 5 триллионов тенге. Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит: плюс 784,4 миллиарда тенге за год, до 1,5 триллиона тенге. В случае с этим БВУ такой рост портфеля объясняется поглощением бывшего "россиянина", Альфа-Банка.



В целом по сектору среди 21 БВУ РК в плюсе в годовой динамике оказались 14 фининститутов, в минусе - соответственно семь банков. Сильнейшую потерю объёма портфеля ожидаемо демонстрирует ещё один бывший "россиянин" - экс-Сбербанк, а сегодня Bereke Bank: минус 794,9 миллиарда тенге, до всего 180,4 миллиарда тенге.