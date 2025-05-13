В Алматы стартует купальный сезон. В городе усилили меры безопасности на водоёмах и напомнили гражданам о разрешённых местах для "принятия ванн", передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, на территории Алматы и предгорных районов расположено 44 водоёма. Девять из них представляют опасность для купания. Это озёра Юннатское и Аэропортовское, Первомайские пруды, пруд в микрорайоне Карасу, заводи реки Карасу (Шестуха). А также участки речки Большая Алматинка в микрорайонах Шанырак, Дархан, на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Навои. Кроме того, речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку).

"Разрешены для купания только четыре специально оборудованных зоны - западная и восточная части озера Сайран, зона отдыха "Гүлдер" и пляжная зона Роща "Баума". Данные водоёмы в настоящее время не заполнены водой, на озере Сайран с прошлого года проводится благоустройство прилегающей территории, на БАК имени Кунаева планируется капитальный ремонт", - сообщил на брифинге в РСК начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Куаныш Оспанов.

Для обеспечения безопасности на воде сотрудники департамента проводят рейды с привлечением полицейских, спасателей и волонтёров. В прошлом году к административной ответственности за нарушение правил поведения у воды привлечены 40 человек.

Также с прошлого года на участках семи наиболее опасных водоёмов внедрены интеллектуальные камеры наблюдения, изображения с которых в режиме реального времени поступают на специальные компьютеры ДЧС и водно-спасательного поста РОСО, а также на мобильные смартфоны сотрудников ДЧС.

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра у воды; не умея плавать, не заходить в воду выше пояса; во время купания не терять друг друга из виду; не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения; не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов; не купаться в ночное время.