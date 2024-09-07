В каких условиях живут паралимпийцы Казахстана в Париже

До окончания Паралимпийских игр во Франции остались считанные дни. Часть казахстанских спортсменов уже вернулись на родину. В каких условиях они проживали во время соревнований в Париже, расскажем в фоторепортаже BaigeNews.kz.

Жилой квартал специально для спортсменов, тренеров и членов делегаций возвели на берегу реки Сена. Строили олимпийскую деревню долгие семь лет, а стоимость проекта, по официальным данным, составила 2 млрд евро.

Комплекс для проживания участников Игр разместился в пригородном районе Сен-Дени, который считается не самым благополучным.

Впрочем одной из целей проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже является как раз развитие тех районов города, которые считались отстающими. И возведение современного квартала как раз вписывается в данную стратегию.

Попасть в олимпийскую деревню могут аккредитованные спортсмены, тренеры, врачи и члены делегаций. Также члены делегаций могли оформить однодневный пропуск для журналистов и тренеров.

При входе в олимпийскую деревню – досмотр, который здесь ненавязчивый, оперативный, но при этом тщательный. Запрещённые предметы изымают и помещают в камеру хранения, выдав взамен номер.

Первые впечатления при входе на территорию олимпийской деревни – самые положительные.

Красивая набережная с видом на Сену, аккуратная "деревенская площадь" с экраном, на котором транслируются соревнования.

Здесь же при входе можно приобрести небольшой перекус, воспользоваться услугами почты, купить самое необходимое в магазине популярной торговой сети, обменять валюту.

Здесь же имеется досуговый центр, где гости и участники могут сыграть в настольный футбол и выпить безалкогольные напитки.

В сувенирном магазине идёт большая распродажа официальной продукции Олимпиады и Паралимпиады по существенно сниженным ценам.

Далее, продя вдоль набережной, можно попасть к жилому кварталу, где расквартированы участники Игр. В центре этих многоэтажек – огромный павильон для столовой, спортзалы, прачечные, доступные только для аккредитованных участников.

Жилые дома доступны для людей на колясках, есть лифты и пандусы.

Специальные инватакси с пандусами – также к услугам паралимпийцев.

Казахстанские паралимпийцы проживают по соседству со сборными Норвегии, Японии, Нидерландов и Дании. И в целом условия их устраивают.

"Мне не с чем сравнить, я раньше в таких комплексных соревнованиях, как Паралимпиада, не участвовала, но мне в принципе всё нравится. Может быть эйфория от медали ещё не прошла", – сказала паралимпийская чемпионка из Казахстана дзюдоистка Акмарал Науатбек.

Так как в столовую обладателей гостевых однодневных пропусков не пускают, то сделать фото подаваемой участникам еды не представляется возможным.

Казахстанский спортсмен, серебряный призёр Паралимпиады-2024 и рекордсмен Игр Нурдаулет Жумагали рассказал, что подаваемое здесь мясо действительно не самого лучшего вкуса: после приготовления оно получается сухим. Ранее сообщалось, что вкус мяса также не понравился олимпийской сборной Великобритании.

По словам спортсмена, в сравнении с олимпийской деревней в Токио у апартаментов в Париже есть свои плюсы и минусы.

Нурдаулет Жумагали участвовал в Играх в Токио (где выиграл бронзовую медаль), и отмечает, что в Париже ему нравится, в первую очередь, отсутствие карантинных ограничений.

"В Токио было поменьше впечатлений от атмосферы Игр, потому что был карантин. Нам нельзя было покидать пределы деревни самостоятельно и мы не могли встретиться с болельщиками, как сегодня на чествовании в посольстве Казахстана. И в этом плане эмоций от Паралимпиады в Париже, конечно, больше", – сказал Жумагали.

Среди минусов, отмеченных атлетами, – не совсем слаженная работа автобусов, курсирующих между олимпийской деревней и спортивными объектами.

"Спецавтобусы дольше едут. Мы даже чуть не опоздали на финал, пришлось ехать в автобусе стоя, а до бассейна путь занимает не меньше часа из деревни. Ноги забиваются, когда долго так едешь. Но с другой стороны, все атлеты в равных условиях", – говорит Нурдаулет Жумагали.

И действительно, не на всех дорогах Парижа есть выделенные полосы для спецмаршрутов.

Поэтому на некоторых участках автобусы со спортсменами и тренерами могут попасть в пробку – улицы Парижа не везде широкие и им приходится делить дорогу, например, с большими грузовиками.

Идеальных условий никогда не было ни на одних крупных комплексных соревнованиях, но определённый стандарт всё-таки есть. И, как отметили казахстанские паралимпийцы, в Париже постарались создать для участников Игр хорошие условия.

Фото: Александр Шахбазов