В каких условиях на самом деле учат детей в казахстанских школах

Учебный год стартовал… Этот выпуск о том, как же там детям нашим в школах тех вообще учится… Повод есть! Много чего профильный министр, так же, как и по части безопасности, публично всем успел наобещать. Пора бы и спросить. Например, про дефицит ученических мест, и с трёхсменное обучение: ни то, ни другое в стране пока не изжито, но министр просвещения упрямо сохраняет оптимизм и просит ещё пару лет подождать. А что с нагрузкой для учащихся? Учебные планы как-то соотносятся с адекватным школьным расписанием? Следит ли вообще профильное министерство за тем – сколько положено ставить уроков школьникам и какой продолжительностью? Нет, это, оказывается, компетенция конкретной школы, а не Минпросвещения, на что даже есть соответствующий министерский приказ. Окей! А кормить детей горячим питанием школы обязаны? А кого из них бесплатно? И на какую сумму рассчитан рацион с этого учебного года? Что-то принципиально поменялось или нет? Как с этим нынче дела обстоят? Хуже некуда! Ни министерство просвещения, ни министерство здравоохранения не в курсе, чем на самом деле кормят детей в школах. Полномочий таких нет. И факт этот выяснился только после массового отравления учеников младших классов на западе страны. Понятно, да? А с элементарными вещами как? Школьные парты, например, в надлежащем состоянии или у нас по-прежнему имеются факты, когда девятиклассник учится за партой пятиклассника? Министр просвещения признаёт, что проблема пока полностью не решена, однако в шести тысячах школ оборудование и мебель уже обновлены. Но в стране 8 тысяч школ! Когда оставшиеся под реновацию попадут? Да, что парты… В современных сельских школах до сих пор не подведён интернет. Президент поручение давал год назад, обещал через полгода с ответственных министров спросить, но первые результаты министры те обещают только к новому году. Да, и то не факт.