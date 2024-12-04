В каких специалистах нуждается Северо-Казахстанская область

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, в каких специалистах нуждается регион, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это работники здравоохранения, образования и сельского хозяйства", - сказал глава области.

Также Гауез Нурмухамбетов отметил, что средняя заработная плата в регионе составляет 283 тысячи тенге. По сравнению с прошлым годом рост составил 5%.

По словам Гауеза Нурмухамбетова, в этом году в регион прибыло 665 семей. Это в среднем 3 089 людей.

Прибывшим в регион оказывается три вида помощи.

"Первое, когда семья переезжает в регион, на каждого члена семьи выделяется по 70 МРП. То есть если семья из четырех человек, она получает в пределах миллиона тенге. Второе, если семья арендует жильё на селе, им выделяется пособие от 50 до 100 тысяч тенге на семью. Третье, это сертификат мобильности, который получает семья для приобретения того или иного дома. Он выплачивается в объеме 50% от стоимости жилья", - сказал аким области.

Напомним, без специальных разрешений смогут работать несколько категорий иностранцев в Казахстане.