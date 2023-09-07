В каких сферах не хватает кадров в Казахстане

В августе на Электронной бирже труда работодатели разместили 128,6 тысяч вакансий, а соискатели – 105 тысяч резюме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным минтруда, в сравнении с июлем число вакантных мест возросло на 30,6 тысяч единиц, а резюме – на 11,7 тысяч единиц.

При этом, в августе наблюдался высокий спрос на работников сферы образования.

"Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг, основного и общего среднего образования и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Между тем, на ЭБТ среди специалистов в дефиците оказались операторы контакт-центров (количество размещенных вакансий превысило количество резюме на 6,9 тысяч ед.), учителя математики (на 1,7 тысяч ед.), а также помощники воспитателя в дошкольном образовании (на 990 единиц соответственно).