  • 7 Сентября, 11:01
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В каких сферах не хватает кадров в Казахстане

Сегодня, 10:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РИА новости Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
150
Фото: РИА новости

В августе на Электронной бирже труда работодатели разместили 128,6 тысяч вакансий, а соискатели – 105 тысяч резюме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным минтруда, в сравнении с июлем число вакантных мест возросло на 30,6 тысяч единиц, а резюме – на 11,7 тысяч единиц.

При этом, в августе наблюдался высокий спрос на работников сферы образования.

"Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг, основного и общего среднего образования и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Между тем, на ЭБТ среди специалистов в дефиците оказались операторы контакт-центров (количество размещенных вакансий превысило количество резюме на 6,9 тысяч ед.), учителя математики (на 1,7 тысяч ед.), а также помощники воспитателя в дошкольном образовании (на 990 единиц соответственно).

"Тогда как количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий на 1,6 тысяч единиц, учителей казахского языка и литературы – на 1,4 тыс. единиц, учителей физической культуры и спорта – на 1,1 тысяч единиц", - отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх