В каких сферах не хватает кадров в Казахстане
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В августе на Электронной бирже труда работодатели разместили 128,6 тысяч вакансий, а соискатели – 105 тысяч резюме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.
По данным минтруда, в сравнении с июлем число вакантных мест возросло на 30,6 тысяч единиц, а резюме – на 11,7 тысяч единиц.
При этом, в августе наблюдался высокий спрос на работников сферы образования.
"Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг, основного и общего среднего образования и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Между тем, на ЭБТ среди специалистов в дефиците оказались операторы контакт-центров (количество размещенных вакансий превысило количество резюме на 6,9 тысяч ед.), учителя математики (на 1,7 тысяч ед.), а также помощники воспитателя в дошкольном образовании (на 990 единиц соответственно).
"Тогда как количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий на 1,6 тысяч единиц, учителей казахского языка и литературы – на 1,4 тыс. единиц, учителей физической культуры и спорта – на 1,1 тысяч единиц", - отметили в ведомстве.
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