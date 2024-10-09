В каких сферах казахстанцам предложили самые высокие зарплаты

В Министерстве труда и социальной защиты населения нашей страны рассказали, в каких сферах деятельности были предложены большие заработные платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В сентябре работодатели предлагали наивысшие средние заработные платы следующим специалистам: главным строителям – от 716 тыс тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере – от 565 тыс тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности – от 502 тыс тенге", ― говорится в сообщении.

Также стало известно, что соискатели, в свою очередь, наиболее высокую заработную плату ожидали для следующих позиций:



руководители структурных подразделений добывающей промышленности – 1,2 млн тенге;



заместители руководителей в сфере информации и связи – 858 тыс тенге;



руководители службы маркетинга в коммерческом секторе – 847 тыс тенге в месяц.