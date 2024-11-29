В каких сферах Казахстан и Россия будут наращивать сотрудничество

27-28 ноября Астана встречала прибывшего с государственным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина. Первый день визита российского лидера был посвящен вопросам двусторонних отношений РФ и Казахстана. Подробнее о том, к каким договоренностям пришли главы государств, и в каком направлении дальше будут развиваться двусторонние отношения, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Главным лейтмотивом визита стало взаимное стремление России и Казахстана к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества. Отношения между странами сегодня развиваются по широкому спектру отраслей. Это – и торговля, и промышленность, и транспорт, и логистика, и культура, и образование.

Стороны намерены довести торговый оборот до 30 миллиардов долларов. К слову, за прошлый год он достиг 28,5 миллиардов долларов.

Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик уверена, что это вполне достижимая цель. Особенно после визита президента России Владимира Путина в Астану. Ведь в его рамках был расширен пакет документов, нацеленный на повышение уровня товарооборота.

"Была утверждена Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией на 2024-2028 годы, принят конкретный План мероприятий по реализации целей данной программы. Все это было подписано в рамках прошедшего в ходе визита Форума межрегионального сотрудничества между РК и РФ. И здесь нужно отметить, что действительно поставленная цель в ближайшие годы увеличить уровень товарооборота до 30 миллиардов долларов является вполне достижимой", - сказала Пархомчик.

Также Казахстан и Россия продолжают наращивать и углублять взаимодействие в области культурно-гуманитарного сотрудничества. Активно развивается образовательное взаимодействие: на территории Казахстана открыты семь филиалов российских технических вузов, ожидается появление филиала МГИМО в Астане. Во время Форума межрегионального сотрудничества Путин и Токаев открыли филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске.

Также визит в значительной мере будет способствовать развитию транспортного и коммуникационного сотрудничества. Подписанный пакет документов включает соглашения о развитии железнодорожного транспорта, инфраструктуры, автомобильных дорог и пунктов пропуска через границу.

"Особенно стоит отметить соглашение о стратегическом сотрудничестве между КТЖ и РЖД. Это подчеркивает тот факт, что стороны намереваются и в дальнейшем развивать не только приграничные взаимодействия, но и транзитные потоки товаров в направлении Север - Юг. И это уже не говоря о намерениях развивать прикаспийское направление транзита в рамках международного транспортного коридора Север - Юг по его восточной ветке, который проходит через Казахстан", - добавила Лидия Пархомчик.

Значимый вклад в двусторонние отношения также внесёт обновление соглашений о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Россия и Казахстан осуществляют совместные усилия по разработке прикаспийских месторождений, а также создают совместные производства в области нефтегазохимии.

"Мы можем сказать о значимости взаимной торговли и нефтепродуктами. Рынки Казахстана и России в этом отношении взаимосвязаны. Здесь также особенно хочется подчеркнуть потенциал двустороннего взаимодействия в отношении создания совместных производств по нефтегазохимии. Такие российские компании, как СИБУР и Татнефть, уже разрабатывают проекты по строительству соответствующих производственных мощностей в Казахстане, что говорит о двустороннем видении и Астаны, и Москвы в развитии сотрудничества в данном направлении", - сказала Лидия Пархомчик.

Эксперт ИМЭП считает визит главы России в Казахстан достаточно успешным. Он в очередной раз подчеркнул отсутствие спорных моментов взаимоотношений двух государств, а также продемонстрировал уверенное стремление к совместному партнёрству, основанному на дружественных отношениях и взаимному уважению.

"Круг вопросов, традиционно рассматривающихся на подобных встречах высокого уровня, достаточно широк и обширен. Этот факт в очередной раз подчеркивает уникальность взаимного партнерства между Казахстаном и Россией как в плане стратегического видения последующего развития двустороннего взаимодействия, так и в плане практических действий и подходов к наращиванию двустороннего товарооборота и развитию культурно-гуманитарных программ", - подытожила Пархомчик.

Россию и Казахстан ожидают множество совместных инициатив впереди. Встреча двух президентов намечена уже через месяц. Российский президент пригласил своего казахстанского коллегу на неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется визит в Москву в мае 2025 года на торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.