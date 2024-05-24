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  • BAIGENEWS

В каких сферах HR-специалисты Казахстана используют нейросети

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сгенерировано ИИ Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: сгенерировано ИИ

Искусственный интеллект и нейросети плотно закрепляются в нашей жизни. Казахстанские HR-специалисты давно используют их для генерации текстов и сложных расчетов. Будь то добыча нефти и газа, сборка автомобилей или строительство зданий. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz на III Международном Форуме по развитию человеческого капитала рассказали эксперты по работе с персоналом. Насколько чат-боты упрощают жизнь, смотрите в нашем специальном репортаже. 

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