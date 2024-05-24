В каких сферах HR-специалисты Казахстана используют нейросети

Искусственный интеллект и нейросети плотно закрепляются в нашей жизни. Казахстанские HR-специалисты давно используют их для генерации текстов и сложных расчетов. Будь то добыча нефти и газа, сборка автомобилей или строительство зданий. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz на III Международном Форуме по развитию человеческого капитала рассказали эксперты по работе с персоналом. Насколько чат-боты упрощают жизнь, смотрите в нашем специальном репортаже.