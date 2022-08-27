В каких регионах школьников будут кормить бесплатно

Фото: vechastana.kz

В новом учебном году около одного миллиона школьников обеспечат бесплатным школьным питанием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно, исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным, горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1–4-х классов в семи регионах страны: в Нур-Султане, в Шымкенте, в Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся первых классов", — говорится в сообщении.

Ранее в Алматы сообщили, что на школьное питание учащихся 1–4-х классов государственных школ в городе выделили 5,3 миллиарда тенге.